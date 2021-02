Eksperter anbefaler: Butikker kan åbne og grønt lys for udendørs idræt

Sundhedsministeriets eksperter anbefaler bl.a. , at udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter skal genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

Forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra fem til 20 personer.

I nogle landsele kan også nogle af grundskolens afgangselever kan komme tilbage i skole - men det gælder foreløbig ikke Syd- og Sønderjylland, hvor der heller ikke bør åbnes efterskoler endnu modsat andre landsdele.

Ifølge ekspertgruppen skal kunderne vente til efter påske med at få trimmet de coronalange lokker hos frisørerne, hvis du ikke bor på Bornholm.

Næste skridt ifølge anfalingerne er en genåbning fra mandag den 15.marts i i bl.a. Østjylland, hvorunder Hedensted og Horsens, hvor så afgangsklasser og efterskoler kan åbne, mens det først kan ske i resten af TV SYDs område efter påske.

Indsatsgruppens anbefaler generelt, at at sundhedsmyndighederne følger smitteudviklingen nøje, herunder ift. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv.

Incidens over 100 bør udløse lokale indgreb

Ved en incidens over 100 pr. 100.000 indbyggereinden for de kommende uger, hvor der tages højde for testaktivitet, kommunestørrelse mv., anbefales en konkret vurdering ift. om kommunen skal undtages for en lempelse af restriktioner, og der kan iværksættes særslige foranstaltninger.

Der kan på den baggrund blive behov for nedlukning på institutions-, kommune- eller landdelsniveau, hvis udviklingen tilsiger det, sådan som det eksempelvis er sket i Ishøj og Kolding. Hvis smitteudviklingen udvikler sig mere gunstig end forudsat, vil det omvendt kunne tale for en hurtigere genåbning.

Mandag havde Fredericia, Kolding og Aabenraa kommuner en incidens på over 100.