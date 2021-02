Ekstra vaccinedoser får kommunalchef til at skrive en appel: - Hjælp +85-årige med at blive vaccineret i de næste dage

- Jeg skrev mailen, da jeg fik at vide, vi fik ekstra doser af Pfizer-vaccinerne allerede til weekenden, og fordi vi har en stor gruppe borgere i den aldersgruppe, som vi ikke har kontakt til, da de ikke får kommunal hjælp, så vi håber på den måde at nå dem, fortæller Arne Nikolajsen til TV SYD.

Mailen fortsætter: 'Er du pårørende, ven, nabo eller i øvrigt har kontakt til +85 årige, må du meget gerne kontakte og hjælpe pågældende med at bestille tid på vacciner.dk og via NemID reservere en tid'.



- Vi vil jo rigtigt gerne bruge alle vacciner og meget gerne til dem, som skal have dem - i denne omgang de +85-årige, og der er vacciner til rådighed i dag søndag og mandag. Derfor er det vigtigt, de ældre mennesker måske også får hjælp til at bestille en tid til vaccination, og her kommer de pårørende ind, siger han.

Ny ladning vacciner i næste uge

Arne Nikolajsen siger, at han har fået oplyst, at en del borgere i aldersgruppen skulle være vaccineret lørdag:

- Selvom denne portion vacciner bliver brugt i dag søndag og mandag, så får vi en ny ladning hjem i den kommende uge, så vi vil meget gerne have, at man får bestilt en tid, så vaccinerne kan gives.

Har en borger ikke NemID, kan man kontakte hotline på telefon 99440717 og taste 1, så kan man få hjælp den vej.