Elev smittet med corona: Skole sender 61 i hjemmeisolation

Opdateret med informationer fra VUC Syds direktør Bente Lyck-Damgaard.

På VUC Syds afdeling i Sønderborg er en elev blevet testet positiv for covid-19. Det har fået skolen til at sende 57 elever hjem i selvisolation. Også fire lærere og administrative medarbejdere har fået besked på at gå hjem i isolation, da de har været i tæt kontakt med eleven.

- Vi har kontaktet eleverne direkte via SMS og deres e-boks og sagt, at de skal blive hjemme og ikke have kontakt til andre. Derudover skal de lade sig teste lørdag og mandag. Når de har to negative test, så må de komme i skole igen, siger Bente Lyck-Damgaard, der er direktør hos VUC Syd.

VUC Syd er i tæt dialog med Sønderborg Kommunes hygiejneenhed, og det er på den baggrund, at de 57 elever og fire medarbejdere er blevet sendt hjem. Det drejer sig om elever på hf enkeltfag-holdene i august. Alle har fået at vide, at de skal gå hjem i isolation, lade sig teste og være opmærksomme på symptomer.

- Vi har stået i døren i dag og tjekket, at ingen af eleverne er mødt op. Det kan være, de ikke har set beskeden. Lige nu får eleverne hjemmeundervisning og opgaver i stedet for, og hvis alt går glat, er det ikke vældig mange dage, de kommer til at gå glip af, siger hun.

Skolen oplyser på deres hjemmeside, at alle berørte er direkte informeret, og at de følger situationen tæt.