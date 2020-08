Elever og ansatte på flere gymnasier sendt hjem efter coronasmitte

Artiklen er blevet opdateret med Rybners Gymnasium.

Elever og ansatte på tre gymnasier er sendt hjem, efter elever er testet positive for coronavirus.

På Det Blå Gymnasium i Tønder blev en elev mandag sløj i skoletiden, og om eftermiddagen blev eleven testet positiv for coronavirus.

Derfor har gymnasiet sendt elevens klassekammerater, et valgfagshold og ni ansatte hjem, indtil alle kan testes negative for coronavirus.

Det oplyser direktør hos Det Blå Gymnasium i Tønder, Carsten Eriksen.

Gymnasiet er nu i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der også anbefalede gymnasiet at sende elever og ansatte hjem.

- Vi har taget lidt hårdere ved og sendt lidt flere hjem, end vi var blevet anbefalet. Det har vi gjort for at være sikre. De skal alle være hjemme, indtil de kan fremvise negative test, siger direktør for Det Blå Gymnasium, Carsten Eriksen.

Eleverne vil, indtil de kan vende tilbage, modtage virtuel fjernundervisning.

Gymnasium i Esbjerg sender elever hjem

Også på Rybners Gymnasium i Esbjerg er der blevet konstateret coronasmitte hos en HHX-elev.

Efter eleven var blevet testet positiv mandag eftermiddag sendte gymnasiet elevens klassekammerater hjem. Ifølge gymnasiet havde eleven ikke haft andre "nære kontakter" i forbindelse med sin skolegang mandag.

- Vi har forberedt os på at dette kunne ske, og derfor har vi en beredskabsplan klar. Vi passer på hinanden og sikrer mindst mulig smittespredning på Rybners, siger Olaf Rye, administrerende direktør på Rybners Gymnasium.

Eleven var i skole mandag og bar mundbind, hvilket gymnasiet havde indført påbud om gældende fra netop mandag.

I sidste uge meddelte Rybners Gymnasium, at elever fra mandag skulle bære mundbind på fællesarealer. Det gjorde Rybners ud fra et forsigtighedsprincip, og selv om der på daværende tidspunkt ikke var konstateret coronasmitte.

Gymnasium i Vejle sender elever hjem

I Vejle har Rødkilde Gymasium også sendt en hel klasse hjem, efter en elev er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Rødkilde Gymnasiums rektor, Kristine Kortnum.

Men efter gymnasiet har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der har hjulpet med smitteopsporingen, har styrelsen oplyst, at elever og ansatte ikke har været udsat for smitterisiko, og at eleverne derfor godt kan vende tilbage til skolen.

- Man er gået 48 timer tilbage, og der har eleven ikke været sammen med nogen klassekammerater, siger Kristine Kortnum.

Friskole lukker efter udbrud

På Kværs Idrætsfriskole ved Gråsten har man midlertidigt lukket skolen, efter en lærer og mindst fire elever er blevet testet positive for coronavirus. Det skriver JydskeVestkysten.

Skolen, der har 98 elever og 15 ansatte, er lukket ugen ud.

- Vi har handlet resolut, for det her skal bare stoppes, siger skoleleder Louise Jeffers Jacobsen til JydskeVestkysten.