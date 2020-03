Elforbruget rasler ned under corona-krisen

Corana-krisen kommer lige nu til utryk på mange forskellige måder.

I løbet at den seneste 14 dage er det gennemsnitlige samlede elforbrug, i det område som forsyningsselskabet Trefor dækker, faldet markant.

- Vi har prøvet at lave en graf, der viser forbruget for de seneste tre tirsdage, og der kan vi se, at elforbruget er faldet omkring 25 procent, fortæller Per Sørensen, der er elforsyningschef ved Trefor.

Ifølge Trefor er der tale om et usædvanligt stort fald, der især skyldes, at mange store virksomheder har skåret kraftigt ned på produktionen. Samtidig er skoler og institutioner også lukket ned.

Mange sendt hjem

De lave elforbrug betyder, at der er mindre belastning på elnettet, og det er kun godt for forsyningssikkerheden, oplyser Per Sørensen.

Trefor er en del af Ewii-koncernen, der både leverer el og bredbånd til mange kunder i trekantområdet.

Her mærker de også konsekvenserne af corona-krisen. Godt 400 af koncernens medarbejdere er sendt på hjemmearbejde.

- Men selvom rigtig mange lige nu sidder derhjemme og arbejder i dagtimerne, kan det altså ikke ses på elforbruget, fortæller Per Sørensen

Stor sikkerhed

Elforsyningen er en del af det, der bliver betegnet som kritisk infrastruktur.

Derfor har Trefor og Ewii stor fokus på sikkerheden.

- Hver dag starter med et beredskabsmøde og nogle af vores vigtigste nøglemedarbejdere i vores kontrolrum arbejder næsten helt isoleret for, at de ikke bliver smittet, siger elforsyningschef Per Sørensen.

Fra onsdag klokken 10 har flere mindre virksomheder, barer og restauranter også fået besked på, at de skal lukke. Det vil ifølge Trefor få det samlede elforbrug til at falde yderligere.