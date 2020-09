Én coronasmittet på Fanø er nok til at sende kommunen på bekymringslisten

Én smittet borger i Fanø Kommune betyder ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at kommunen registreres med 28,7 smittede per 100.000 indbyggere.

Når en kommune har 20 smittede borgere per 100.000 indbyggere, rykker den ind på bekymringslisten, og da Statens Serum Institut i går torsdag klokken 14 offentliggjorde, at der er ét smittetilfælde på Fanø, fik kommunen plads på listen.

Én enkelt smittet i kommunen medfører indtil videre ikke, at særlige forholdsregler indføres, oplyser borgmester i Fanø Kommune, Sofie Valbjørn (A).

- Vi har talt med myndighederne og fået besked på, at vi selvfølgelig ikke skal sætte hele beredskabet i gang, når blot én borger er konstateret smittet. Heller ikke selvom Fanø i statistikken bliver orange eller rød, siger hun.

Opmærksom på smittespredning

Sofie Valbjørn fortæller, at kommunen har talt med den person, som er smittet og blandt andet spurgt til, om vedkommende har været i kontakt med skolen eller daginstitutionerne, og det er ikke tilfældet.

Derfor vurderer myndighederne, at det ikke er nødvendigt at sætte ekstra beredskab i gang, men situationen giver dog anledning til at indskærpe overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der lyder: