Èn kommune kæmper fortsat med stigende smittetal

Smittetallet er fortsat højt i Esbjerg Kommune. Fredag er der registeret 209 smittede og et incidental på 181 smittede per 100.000 indbyggere. Torsdag blev der registreret 195 smittede. Kommunen ligger nu med landets fjerde højeste smittetryk målt over den seneste uge.

I Kolding falder antallet af smittede

Både i Kolding og Horsens hvor smittetrykket har været højt de seneste uger, ser det ud til, at udviklingen er ved at vende. Især i Kolding er der sket et markant fald fra 151 målt torsdag til 138 i dag fredag. Incidenstallet er i dag på 148 smittede per 100.000 indbyggere, og det placerer kommunen på en tiendeplads på landsplan.

Horsens og Vejle holder sig i ro

I Horsens er tallet stort set stagneret, det vil sige der fredag er registeret 109 smittede fredag mod 110 torsdag og 107 onsdag. Incidenstallet er 120.

Også i Vejle ser det ud til smittetallet holder sig i ro. Fredag er der registeret 169 smittede mod 170 dagen før.

Svagt stigende smitte i Haderslev

Haderslev har i en længere periode haft lave smittetal, men fra onsdag til fredag er der registeret 22 flere smittede, så kommunen nu har et incidenstal på 77 smittede per 100.000 indbyggere.

Samlet set er udviklingen af covid-19 smitten stagneret i de 14 kommuner, TV SYD dækker. Fredag er der således målt 864 smittede mod 862 torsdag.