Endnu en kommune er på bekymringslisten: - Vi skal ikke male fanden på væggen

Ti borgere smittet med corona i Hedensted Kommune betyder, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, at kommunen registreres med 21,4 smittede per 100.000 indbyggere.

Når en kommune har 20 smittede borgere per 100.000, rykker den ind på bekymringslisten, og da Statens Serum Institut i dag lørdag klokken 14 offentliggjorde, at der er ti smittetilfælde i Hedensted, fik kommunen plads på listen.

- Vi synes ikke, det er alarmerende endnu, og derfor skal vi ikke male fanden på væggen. Vi er trods alt kun på en bekymringsliste, og vi går derfor ikke i gang med den helt store beredskabsplan endnu, siger Hans Kristian Skibby (DF), der er viceborgmester i Hedensted Kommune.

Udviklingen var forventet

I TV SYDs område er også Esbjerg, Fanø, Vejle og Horsens Kommuner på bekymringslisten, men udviklingen i Hedensted Kommune kommer ikke som en overraskelse for viceborgmesteren.

Med stigningen i antallet af folk, der lader sig teste for corona, samt udviklingen i antal smittede i de større danske byer, har han haft en bekymring om, at udviklingen på et tidspunkt også ville slå igennem i Hedensted.

Hvis smittetallet fortsætter med at stige de kommende dage, vil Hedensted Kommune muligvis genindføre en række forholdsregler som for eksempel ved besøg på plejehjem.

- Vi vil ikke holde os tilbage fra at indføre yderligere tiltag, hvis smitten stiger. Derfor vil vi i kommunens ledelse tage diskussionen om, hvorvidt vi skal stramme op på nogle tiltag, for vi vil gerne være offensive i forhold til at holde smittetallet nede, siger Hans Kristian Skibby.