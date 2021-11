Endnu en kommune indfører coronapas for kommunalt ansatte

Kommunerne har mulighed for at stille krav om coronapas til sine ansatte efter, at en ny lov er trådt i kraft i Folketinget torsdag.



- Vi skal jo hele tiden kunne være der for borgeren og sikre vores arbejdsplads, så vi ikke lægger den ned med coronaramte medarbejdere, siger hun.

Kan blive sendt hjem

Selve fremvisningen af et coronapas kommer ikke til at foregå ved, at der står en i døren, som skal se passet, før man kan komme på arbejde. Det bliver stikprøvevis og udføres af lederen, fortæller kommunaldirektøren.

Hvis man ikke kan fremvise et coronapas, kan det betyde hjemsendelse.

- Det vil man tage i den konkrete sag, men ja, medarbejderen kan blive sendt hjem og så få taget testen, siger Charlotte Lyrskov.

Selvom de ansatte ikke skal fremvise coronapas i døren i Horsens Kommune, tror kommunaldirektøren, at tiltaget vil få en effekt.

- Jeg tror lang de fleste medarbejdere i forvejen er vaccineret eller får foretaget løbende tests, så det er jeg sikker på.

Kommunen vil holde øje med smittetallene, og så vil de vurdere, hvornår behovet for coronapas på kommunale arbejdspladser skal ophøre.

FOA bekymret for testkapacitet

I følge afdelingsnæstformand i FOA Vest, Ruth Nykjær er hver tiende af fagforeningens medlemmer ikke vaccineret, og hun kan godt være nervøs for de lange ventetider, der kan være i forbindelse med at blive testet, fortæller hun.

- Vi har en bekymring, hvis det er sådan, at man ikke sørger for, at det er testkapacitet på arbejdspladserne, så de kan blive testet løbende. Det skal man sørge for at sætte i værk, siger hun.