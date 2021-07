Endnu en kommune når en milepæl

I de syd- og sønderjyske kommuner TV SYD dækker, er der torsdag registreret 557 covid-19-tilfælde målt over de seneste syv døgn. Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).



Kolding Kommune topper fortsat listen over kommuner med flest smittede i området. Antallet af smittede ser nu ud til at være faldende, da der er målt 94 nysmittede over de seneste syv døgn. Onsdag var tallet 113.

Nu er to kommuner under bekymringsgrænsen

Tønder Kommune kommer for første gang i tre uger under 20 i incidenstal. Det betyder, at kommunen sammen med Fanø er de to eneste kommuner i området, som er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse. Incidenstallet er antal smittede per 100.000 indbyggere.

I tre kommuner har 70 procent fået første stik

I Hedensted er 70,8 procent af kommunens borgere vaccineret første gang og 49 procent er færdigvaccinerede.

Dermed er kommunen sammen med Sønderborg (71,4 procent) og Fanø (73,8 procent) de tre kommuner, som har flest færdigvaccinerede i Syd- og Sønderjylland.



På landsplan har mere end fire millioner danskere påbegyndt deres vaccination. Det svarer til, at 68,7 procent af alle danskere er i gang med at blive vaccinerede, viser tal fra (SSI).

Af dem kan 2.820.786 personer kalde sig færdigvaccinerede. Det svarer til 48,2 procent af befolkningen.