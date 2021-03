Esbjerg er nu nr. tre på listen over danske kommuner med flest smittede

Kolding indtager nu femtepladsen, mens Vejle uændret indtager en placering som nr. otte, mens Horsens er på 19.-pladsen på listen over landets mest smitteramte kommuner.



Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Horsens Kommune at lukke Brædstrup Skole, og samtlige elever skal blive hjemme i foreløbig syv dage efter, at der er konstateret et smitteudbrud.

Smittetal kan ikke direkte sammenlignes

Der er det seneste døgn fundet 862 tilfælde af coronasmitte i hele Danmark, oplyser Statens Serum Institut, (SSI).

Oplysningerne om smittetallene kommer fra offentlige PCR-test samt PCR- og lyntest foretaget af private udbydere.

Det er en ny måde at opgøre det daglige smittetal på, og derfor er tallet højere end tidligere.

PÅ landsplan er 270.331 det seneste døgn blevet analyseret for coronavirus på tværs af alle teststeder. Andelen af smittede – den såkaldte positivprocent - er på 0,31.

Det svarer til niveauet, der har været siden starten af februar, hvor positivprocenten har svinget mellem 0,30 og 0,50.

Onsdag var første gang, at alle testformer indgik i opgørelsen, som desuden i går var ramt af fejl i opgørelsen, så det er ikke muligt direkte at sammenligne torsdagens tal med med onsdagens.