Esbjerg Gymnasium lukker efter smitteudbrud

Derfor lukkes gymnasiet altså midlertidigt for at forhindre, at coronaen spreder sig endnu mere.

Onsdag var der i hele Esbjerg Kommune en incidens på 205 smittede per 100.000 indbyggere. Og kigger man isoleret på Jerne Sogn tæt på Kvaglund, så var incidenstallet onsdag på 1.156.

Det fik onsdag kommunen til at køre ud i boligområdet Kvaglund med en højtalervogn, der på seks sprog opfordrede folk til at lade sig teste.

Mandag måtte også Præstegårdsskolen Urban lukke midlertidigt - også for at forhindre yderligere spredning.