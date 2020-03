Esbjerg-kunstners glade corona-mærkat spreder sig til hele landet

Det begyndte som en strøtanke på en løbetur, og nu har det bredt sig - man tør næsten ikke sige det - som en virus.

- Jeg løb en tur i skoven, sådan i mine egne tanker. Men der er godt nok mange mennesker i skoven lige nu. Pludselig kommer der sådan et tog af hostende og prustende unge mænd, der har fundet ud af, at nu skal de også ud i skoven. Og så tænkte jeg, at i stedet for at være sur og skælde ud, hvis de kom for nær, så kunne jeg lave en lille mærkat, fortæller Lotte Lambæk, kunstner fra Esbjerg.

Som sagt så gjort. Hjemme i værkstedet i Kongensgade i Esbjerg lavede hun en lille mærkat med en glad lille virus og en opfordring til at passe på hinanden og at holde afstand.

Lotte Lambæk med mærkater og full-corona-jacket.

- Jeg gider ikke være sådan en sur og vrissen en, siger kunstneren fra Esbjerg

Og ideen er blevet taget godt i mod.

- Folk har ringet helt fra Sverige for at høre, om de må bruge mærkaten, fortæller Lotte Lambæk.

Den er også blevet et hit på Facebook, den er med andre ord gået viralt, hvilket sjovt nok også kommer af virus. Der er et stort onlinetrykkeri, der er i gang med at printe mærkaten for at forære den til københavnske bagerier og take-aways. Den er også allerede på T-Shirts. Intersport i Esbjerg ringede for at høre, om de måtte bruge logoet, og herunder ses resultatet.

-Her er personalet i Intersport i costummade.

- Jeg har sagt, at folk gerne må bruge den, hvis de ikke tjener penge på den. Jeg har også bare kastet den ud til fri afbenyttelse. Jeg styrer det ikke, jeg har andet at lave. Det er et dejligt anarkistisk projekt, siger kunstner og grafiker Lotte Lambaek til TV SYD.

Mærkaten er allerede oversat til svensk og kroatisk. Så bliver det ikke mere eksotisk.