Esbjerg reagerer omgående på smitteudbrud

På en uge er smittetallet i Esbjerg Kommune steget fra 28 til 88 - og incidensen fra 24 til 76 smittede pr. 100.000 borgere.

Mandag og tirsdag var det landsbyen Vejrup, der blev ramt af et udbrud på byens skole, hvor tre klasser, som de smittede elever i Vejrup gik i, blev sendt hjem, og personalet på skolen kviktestet.

Desuden blev alle 756 borgere i Vejrup tilbudt kviktest, hvad de i stor stil tog imod..

Fredag og lørdag er knap 300 borgere i kvarteret omkring Stengårdsvej i Esbjerg blevet testet for covid-19 efter smitteudbrud også her.

Skrækscenariet i Esbjerg er fortsat den udvikling, man så i Kolding.

Her blev et mindre udbrud på en enkelt skole på kort tid til det udbrud, der i flere dage gav Kolding kommune Danmarks højeste smittetal.

- Vores bedste middel er at teste så mange som muligt og få opsporet og brudt smittekæderne. Det er lykkes for os i Vejrup, og jeg tror også, at vores indsats på Stengårdsvej bærer frugt, siger Arne Nikolajsen, direktør for sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune.