Et kig i krystalkuglen: Professor spår om coronafri sommer

Men det gælder ifølge professor Hans Jørn Kolmos om at holde ud og hænge i, for det begynder snart at lysne.

- Det, vi kan gennemskue på nuværende tidspunkt, er, at vi vil gå et forår i møde med meget mindre corona. Jeg vil anse det for at være overvejende sandsynligt, at vi er coronafri henover sommeren 2022, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Men før coronasituationen lysner i takt med, at dagene bliver længere, så skal vi først igennem et par hårde måneder.

- Vi skal først over vinteren, som kan blive hård med stadigt høje smittetal. Vi kan dog håbe på, at det ikke stiger yderligere, men vi må afvente og følge udviklingen over den næste måned, siger professoren.

Mindre indflydelse i hverdagen

I Syd- og Sønderjylland er 11.683 personer blevet testet positiv for coronavirus de seneste syv dage. Det er tredje dag i streg, at smittetallet er femcifret. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).