Færdigvaccineret borger fik ny invitation ved en fejl

Et tilbud om en coronavaccine vil for mange nok vække glæde, men ikke for 87-årige Bent Horshauge fra Sønderjylland. Han var nemlig allerede blevet færdigvaccineret.

Det fortæller han til JydskeVestkysten.

- Jeg forholdt mig stille og roligt, da jeg fik invitationen, og grinede bare af det, siger Bent Horshauge til avisen.

Borgere kan ved en fejl modtage en invitation til at blive vaccineret mod coronavirus, selv om de er blevet færdigvaccineret. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) over for JydskeVestkysten.