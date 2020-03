Falske mails om corona fra Sundhedsstyrelsen i omløb

Der er i øjeblikket mails i omløb, hvor IT-kriminelle udgiver sig for at være Sundhedsstyrelsen. De bruger Coronavirussen som anledning i falske mails for at skabe adgang til godtroende brugere fortæller Per Silberg Hansen, der er chef for informationssikkerhed hos Sydbank

- Fordi vi er i den her situation med corona, så er der rigtig meget frygt og forviring. Vi arbejder næsten alle sammen hjemmefra i den her periode, og det udnytter de, siger han.

Lokker til at trykke på links

Per Silberg Hansen fortæller, at phishing-mails er mails, hvor en hacker udgiver sig for at være en anden for at få modtageren til at klikke på et link. Når man trykker på linket, kan hackeren potentielt få adgang til computeren og vil kunne se, hvad man laver på den.

Ellers kan man blive ledt videre til en falsk hjemmeside, hvor man blive bedt om at indtaste nem-id eller brugernavn og passwords. De personfølsomme oplysninger kan hackere misbruge til at skaffe sig adgang til tjenester, hvor man bruger disse logins.

- De sender falske e-mails om corona, som angiveligt er fra Sundhedsstyrelsen eller fra andre. Så beder man folk om at klikke, og så franarrer de nemid-informationer eller brugernavne og adgangskoder for så at kunne etablere sig på de maskiner, og det netværk der er.

Sydbank er selv udsat for falske mails

Selv oplever Sydbank, at hackere forsøger at få adgang til bankens kunder og personale oplysninger. Det gør de via en særlig type mails.

- Vi oplever hos os selv og vores kunder en stigning i antallet af phishing-mails, som udnytter den situation, vi er i nu med hensyn til corona, siger chef for informationssikkerhed hos Sydbank, Per Silberg Hansen.