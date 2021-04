Fans på stadion, indendørs servering og større forsamlinger: Ny genåbningaftale på plads

En tur på restaurant og en superligakamp på station. Begge dele bliver muligt fra på onsdag den 21. april.

Det fremgår af en aftale, som sundhedsminister Magnus Heunicke sent fredag nat har landet sammen med et bredt politisk flertal undtagen Nye Borgerlige.

Aftalen betyder blandt andet, at det bliver muligt med indendørs servering på cafeer og restauranter, og at der lukkes op for tilskuere på stadion til kampe i blandt andet Superligaen.

- Danmark står et godt sted, hvor der er plads til, at vi åbner mere. Det er både ansvarligt og meget positivt, men det kræver, at vi holder fast i de gode vaner, holder fast i at lade os teste og holder fast i at bruge coronapas for at få adgang til nogle af de ting, vi gerne vil. Det er afgørende for regeringen, at vi fastholder en ansvarlig balance, så vi får en så normal hverdag som muligt uden at miste kontrollen med epidemien, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).



Mangler man kunstneriske indspark eller en ny bog at læse i, er det også muligt fra onsdag den 21. april. Her kan museer, kunsthaller samt biblioteker åbne med krav om coronapas. Desuden kan store indkøbscentre og stormagasiner også genåbne.

Tidligere end aftalt

Egentlig skulle det først være muligt med indendørs servering på cafeer og restauranter fra 6. maj, men nattens aftale betyder, at det nu kan lade sig gøre allerede fra på onsdag. Dog følger der nu et krav om bordbestilling og coronapas, hvis man ønsker at spise sin mad indenfor. Det er ikke et krav ved udendørs servering.

Sidste udskænkning er klokken 22, og der skal være lukket mellem 23 og 05.

Den 21. april hæves forsamlingsloftet også fra fem til ti personer indendørs, og fra ti til 50 personer udendørs.