Fem nye teststeder og fire biler på vejene til lyntest kan måske tage presset af de lange ventetider

Køerne til testcentrene har de seneste dage være meget lange, og lige nu er det i Region Syddanmark ikke muligt at få en tid inden jul - med mindre, man er nær kontakt til en smittet.



Men nu bliver det muligt at blive coronatestet flere steder med gratis hurtigtest på en række testcentre, som Falck åbner i løbet af denne uge over hele Danmark.

Fem af de 25 nye Falck-testcentre ligger i TV SYDs sendeområde. Sammen med de allerede eksisterende teststeder i Kolding og Aabenraa, samt fire nye testbiler, som Falck også sender på vejene i Region Syddanmark i denne uge, øges mulighederne for ikke at skulle vente i kø for at blive testet for covid-19 inden jul.



- Ambitionen er, at centrene skal ligge placeret sådan, at det maksimalt tager en time at køre til et af centrene, siger Michael Kjær Sørensen, der er direktør i Falck.



Ingen tidsbestilling og hurtigt svar

På Falcks teststeder kan man ikke bestille tid, men man møder op og står i kø, indtil det er ens tur. Svaret på prøven er klar på omkring 15 minutter.

Falcks såkaldte lyntest - også kaldet antigentest for coronavirus - er mindre følsom end PCR-test, som det offentlige testsystem benytter. Men sundhedseksperterne mener, at testene kan bruges til dæmme op for smitten, og derfor er de nu blevet gratis.

Ekspertgruppens største forbehold over for antigen-test er, at de er langt mindre følsomme end de PCR-test, som det offentlige testsystem benytter. Hirtigtestene har en følsomhed på kun 50-60 procent.

Alligevel mener de danske sundhedseksperter, at de med fordel kan anvendes til at opspore smittetilfælde og på den måde få det stærkt stigende smittetryk ned.

Men da man ikke være fuldstændig sikker på ikke at være smittet med coronavirus, så skal man fortsat tage alle myndighedernes råd om hyppig håndvask, afspritning og mundbind alvorligt.