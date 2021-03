Feststemning og koncert bryder coronahverdagen på plejehjem

Og med færdigvaccinerede beboere og mere genåbning i forhold til at få besøg på plejehjemmet, så er der flere ting at være glade for under dagens festlige indslag.

Forhåbentligt flere arrangementer fremover

På Plejecenter Birkebo har de glædet sig til, at der igen skete lidt ekstra i hverdagen. Selvom personalet har prøvet at lave forskellige ting under nedlukningen, så er det ikke helt det samme:

- Så prøver vi på at være kreative og gøre det, vi kan gøre i vores egen boble. Så skruer vi op for bankospil, sang og musik og vi har brunch og bobler. Så gør vi sådan noget. Men ja, vi glæder os til en kæmpe genåbningsfest, som vi skal have sammen med de pårørende, fortæller den daglige leder.

På plejecentret julegave - et 85" stort smart-TV, nød plejecentrets 23 beboere og personalet dagens koncert. Fremover håber de, at der igen vil være mulighed for at lave flere arrangementer for de ældre.