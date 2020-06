Fire corona-hotspots bliver nedlagt

Sydøstjyllands Politi nedlægger nu fire ud af i alt ni hotspots, hvor der har været risiko for, at mange mennesker forsamlede sig.

Årsagen er, at politiet ikke længere mener, det er nødvendigt med ”særlig tilstedeværelse” på stederne, blandt andet fordi grænsen for at forsamle sig er hævet til max 50 personer.

De fire nedlagte hotspots er:

• Højbanetorvet i Vejle

• Syvårssøerne i Randbøl

• Badebroen i Kolding

• Skimminghøj i Ry

- Selvom forsamlingsforbuddet nu er hævet til at være 50 personer, og mere og mere åbner op og bliver som før coronatiden, så er det vigtigt, at vi alle fortsat tager de gældende retningslinjer alvorligt og følger dem. Vi skal stadig holde afstand og overholde sundhedsmyndighedernes hygiejne-vejledninger, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vil stadig patruljere i hele politikredsen, for at sikre at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt. Det skriver politiet i pressemeddelelsen.

Sydøstjyllands Politi har stadig fem hotspots, hvor politiets kan lave et opholdsforbud, hvis der samler sig for mange mennesker. De fem hotspots er:

• Langelinje i Horsens

• Juelsminde Havn

• Tirsbæk Strand Vejle

• Østerstrand Fredericia

• Rebæk Strand Kolding.

Syd- og Sønderjyllands Politi nedlagde 28. maj alle sine ni hotspots.