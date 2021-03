Flensborg må holde påske med stramme corona-restriktioner

Mandag aften er der 100,9 smittede pr. 100.000 borgere i Flensborg - og det betyder, at sundhedsmyndighederne i Slesvig-Holsten pålægger Flensborg By at indføre stramme og omfattende restriktioner fra torsdag og frem til søndag den 11. april.

- Vores incidenstal har svinget omkring 100 i mere end en uge. Vi skal stramme op nu. Målet er at stabilisere værdien et pænt stykke under 100 for at undgå, at smitten løber løbsk, siger byens overborgmester Simone Lange i en pressemeddelelse.

Fra torsdag må en husstand højest mødes med en enkelt anden person. Reglen omfatter såvel møde i private hjem som i det offentlige rum. Børn under 14 år tæller ikke med.

Daginstitutioner kan kun tilbyde nødpasning, og skoler overgår til fjernundervisning.

Alene dagligvarebutikkerne må fortsat holde åbent, mens alle andre detailbutikker skal lukke. Kun en person fra hver husstand må gå ind i de butikker, der er åbne.

Indendørs områder med fritids- og kulturfaciliteter lukkes - og der kan kun dyrkes sport og motion i meget begrænset omfang.

Der indføres ud over de nævnte en lang række restriktioner på endnu flere områder. Se alle detaljer og regler på Flensborg Bys hjemmeside

I midten af februar var Flensborg også hårdt ramt af et stort smitteudbrud, hvor der bl.a. blev indført et natligt udgangsforbud, hvad der ikke er tale om denne gang.