Flere fisker under corona: Stor stigning i salget af fisketegn og -grej

Flere er blevet fanget af at fiske under coronakrisen.

For selvom pandemien har tvunget mange ind bag hjemmets fire vægge, så har flere udnyttet tiden til at støve den gamle fiskestang af eller købe en ny for at tage ud og fiske.

Det ses blandt andet på salget af fiskegrej og på antallet af lystfisketegn, som Fiskeristyrelsen har udstedt.

Antal lystfisketegn udstedt i marts, april og første halvdel af maj 2020: 70.311

I marts, april og første halvdel af maj har 70.311 således købt enten et dags-, uge- eller årskort til at lystfiske.

Det svarer til en stigning på knap 15 procent fra 2018 til 2020.

En af dem, der for alvor er begyndt at fiske under coronakrisen, er Martin Ellebæk fra Fredericia.

Han har allerede brugt 2.500 kroner på grej, og var fredag ude at fiske ved Seest Mølle Put and Take-sø.

Martin Ellebæk er begyndt at fiske under coronakrisen. Foto: Nicklas Palner, TV SYD

Jeg har altid haft lysten til at starte, men det tager jo tid at lære ting. Men nu havde jeg tiden til at lære det. Martin Ellebæk, Fredericia

Også gymnasieeleven Jonathan Rasmussen fra Kolding er begyndt at fiske. Han var med sin kammerat ude at fiske fredag.

- Vi er jo hjemme det meste af tiden, og det bliver lidt kedeligt i længden. Så tænkte vi, at vi lige så godt kunne tage ud at fiske, siger Jonathan Rasmussen til TV SYD.

Jonathan Rasmussen tror, at folks lyst til at fiske kommer til at fortsætte, efter coronakrisen er drevet over. Foto: Nicklas Palner, TV SYD

Han tror, lysten til at fiske vil fortsætte efter coronakrisen.

- Jeg kunne sagtens finde på at fortsætte med at fiske efter alt det her. Jeg har også mange kammerater, der er ude at fiske nu her. Det er ikke noget, der kun kommer til at være i den her tid. Jeg tror, folk har fået øjnene op for det nu, siger Jonathan Rasmussen.

Butik fordobler salget

Tendensen mærkes også hos fiskegrej-butikkerne, der har kronede dage under coronakrisen.

Salget af fiskegrej er nemlig steget betydeligt under coronakrisen sammenlignet med samme periode de foregående år.

Det oplyser otte ud af de ni fiskegrejbutikker i Syd- og Sønderjylland, som TV SYD har talt med.

Lars Kristensen er indehaver af butikken Fluer.dk i Vejle. Der er både en fysisk butik og en netbutik. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

En af de butikker er Fluer.dk i Vejle, der både sælger fiskegrej fra sin hjemmeside og sin fysiske butik.

- De nye lystfiskere har pludselig haft tid til at komme ud og fiske. Så vi har mærket en kæmpe efterspørgsel på salget af fiskegrej. Vores salg på nettet er fordoblet i forhold til før, siger indehaver af Fluer.dk i Vejle, Lars Kristensen, til TV SYD.

Særligt nybegyndere og familier

Det er særligt familier og nybegyndere, der køber fiskegrej i Lars Kristensens butik.

- Vi kan se, at der er rigtig mange familier, der køber grej. Det er folk, der skal ud og prøve noget nyt. Det er far og søn, der skal ud og have et par vaders og et stangsæt og noget hornfiskegrej, som jo er aktuelt lige nu, siger Lars Kristensen til TV SYD.

Det er særligt fiskegrej til nybegyndere, som Lars Kristensen sælger meget af i sin butik. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Ifølge Lars Kristensen udtrykker kunderne en utilfredshed over at være derhjemme.

Nogle kunder kommer ned i butikken og siger: "Nu skal iPad'en klappes sammen, og vi skal have hevet børnene med ud i naturen". Lars Kristensen, indehaver, Fluer.dk

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje. Det indebærer blandt andet, at der bliver udsat fisk og restaureret vandløb.

Derudover bidrager indtægterne til ny viden om fiskenes adfærd.

Derfor glæder det ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (Soc.dem.), at flere er begyndt at fiske under coronakrisen.

- Det er dejligt, at endnu flere danskere har fået øjnene op for, at det er både sjovt og spændende at tage ud og fiske. Midlerne fra salget af fisketegn er med til at finansiere udsætning af fisk og restaurering af vandløb, så der også er fisk i åer og vandløb mange år ud i fremtiden, siger Mogens Jensen til TV SYD.