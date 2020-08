Flere hundrede unge plejer at feste: Nu opfordrer borgmesteren til at aflyse

Sol, sommer og temperaturer, der nærmer sig de 30 grader. Der er ikke noget at sige til, at vi søger udenfor med god musik, højt humør og kolde drikkevarer.

I Haderslev er borgmester H.P. Geil fra Venstre dog nervøs for den kommende weekend, hvor flere hundrede elever fra Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole traditionelt samles i Haderslev Dampark for at feste og fejre, at de har taget hul på et nyt skoleår. Så nervøs, at han nu direkte opfordrer de unge til at aflyse festen og ikke møde op.

Jeg vil ikke være den næste borgemester, der går ud og siger, at nu skal vi til at gå med mundbind og have flere restriktioner, siger H.P. Geil. H.P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune

- Vejrudsigten lover 28 grader. Det appellerer til at tage til fest i parken og ikke kun drikke vand, så det kan jeg ikke fortænke dem i. Men jeg vil ikke være den næste borgemester, der går ud og siger, at nu skal vi til at gå med mundbind og have flere restriktioner, siger H.P. Geil.

Ifølge borgmesteren bakker de to forstandere fra skolerne ham op i beslutningen og har også frarådet de unge mennesker at tage afsted.

- Det er skolerne, der i sidste ende kan risikere at skulle sende eleverne hjem, siger H.P. Geil.

Forstander: Vi håber, de unge vil følge opfordringen

Forstander Samuel Friberg fra Det Blå Gymnasium fastslår, at de som skole ikke på nogen måde er involveret eller er med til at arrangere festen i parken. Han har dog haft kontakt til både lærere, og elev- og festudvalget og har sagt, at hvis festen kommer på tale, skal de kraftigt fraråde, at alle elever mødes ved søen og det grønne område.

- Det er for mig afgørende, at det ikke bliver en kilde til smittespredning, så vi ikke skal lukke ned. Det er en reel bekymring, siger Samuel Friberg.

Vi ved ikke, hvornår virussen er her, men risikoen er større, når man samles. Samles de 300 unge, der er varmt, og de får lidt at drikke, så risikerer vi hurtigt at forholdsreglerne bliver glemt H.P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune

På Det Blå Gymnasium har de også aflyst introfesten, men Samuel Friberg fortæller, at de gør, hvad de kan for at styrke fællesskabet på andre måder. Blandt andet har skolen et introforløb, hvor mange aktiviteter foregår udenfor.

- Vi kan ikke styre, hvad eleverne gør i fritiden. Men vi ser gerne, at festen ikke bliver til noget, og at de unge følger opfordringerne, siger han.

Politi opretter hotspot-område

Syd- og Sønderjyllands Politi har nu valgt at oprette et hotspot-område i Haderslev Dampark. Det betyder, at politiet kan udstede et midlertidigt opholdsforbud, hvis der samler sig for mange mennesker i området.

Politiet har særligt fokus på området fredag eftermiddag, men Damparken vil dog foreløbig være et hotspot-område hele weekenden.

- Indførelsen af hotspot-området er sket i tæt samarbejde med Haderslev Kommune. Der er tradition for, at en del unge fra byens uddannelsessteder samles i parken, efter at skoleåret er begyndt. Og myndighederne ønsker derfor allerede nu at synliggøre, at man skal være opmærksom på, om der er for mange mennesker samlet på et sted, og at vi følger udviklingen tæt, oplyser vicepolitiinspektør Søren Rønnov fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst, i en pressemeddelelse.

H.P. Geil bekræfter, at han også har haft kontakt til politiet, og han håber, at de unge vil lytte til både ham, skolen og politiet.

- Vi ved ikke, hvornår virussen er her, men risikoen er større, når man samles. Samles de 300 unge, der er varmt, og de får lidt at drikke, så risikerer vi hurtigt, at forholdsreglerne bliver glemt, siger han.

Fredag vil der blive sat skilte op i det grønne område, der opfordrer borgere til at tage andre steder hen, hvis der er for mange i parken.

Det er første gang siden 28. maj, Syd- og Sønderjyllands Politi opretter et hotspot-område. Tidligere har Varbjergparken og Streetdome været to hotspots i Haderslev.