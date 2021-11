Flere podere hjælper ikke på ventetider

Ifølge Kurt Espersen lever Region Syddanmark ikke op til den målsætning, regeringen har, om at 80 procent skal have adgang til en coronatest indenfor 24 timer, og at 80 procent skal have et svar, dagen efter testen er foretaget. Grunden til det skyldes testkapaciteten.

- Vi har i løbet af de sidste tre-fire uger øget vores kapacitet til nogle få tusinde test om dagen til nu over 35.000 test hver eneste dag på PCR-området. Nu er vi nået til det niveau, hvor testbegrænsningen er analysekapaciteten i Statens Serums Institut, siger han.

Han fortæller også, at grunden, til at man ikke øger testkapaciteten, er bundet i en national udmelding.

- Der er så mange test til rådighed i Danmark per dag, og der fylder vi mere af vores del af dem.

Få testtider at finde

Der er mange, der bliver testet for coronavirus i øjeblikket. I Sønderborg er man nødt til at vente to dage, i Haderslev tre dage, og i Fredericia kan man tidligst komme til om fem dage.



Det kan selvfølgelig ændre sig, hvis et afbud skulle komme, men det viser, at kapaciteten bliver brugt. En af årsager er, at mange lader sig teste.

- Der er mange årsager til, at man lader sig teste, men vi har jo ikke spurgt den enkelte borger, der bliver testet, hvad det er for en grund, man har, og det skal vi heller ikke, men de officielle udmeldinger er, at hvis man har symptomer eller er nærkontakt. Alt andet er komfortmæssigt, så man ikke smitter andre, siger Kurt Espersen.

Han fortæller også, at man lige nu er i en flaskehal med analysekapaciteten, så selvom man skulle teste flere personer, så vil svartiden på testen blive det længere.