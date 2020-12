Flere sydjyske kommuner bliver ramt af nedlukning

Horsens, Hedensted, Vejle og Fredericia kommuner bliver fra fredag underlagt skærpede restriktioner, der betyder, at kommunerne må lukke delvist ned.

Det har sundhedsminister Magnus Heunicke, (S,) netop meddelt på et pressemøde tirsdag eftermiddag.



Restriktionerne gælder foreløbig frem til den 3. januar.



Kommunerne bliver underlagt de samme restriktioner, som siden onsdag er gældende for 38 andre kommuner primært i hovedstadsområdet samt i Odense og Århus.

Vejle og Horsens er med på listen

En af de kommuner, der bliver ramt er Vejle, og her ærgrer borgmester Jens Ejner Christensen (V) sig over udviklingen.

- Det er rigtig synd for de restauranter og caféer, som havde håbet på lidt omsætning her op til jul. Jeg tør næsten ikke tænke på det, siger Jens Ejner Christensen.

Det kommer dog ikke helt bag på borgmesteren, at Vejle er kommet blandt de kommuner, der får skærpede restriktioner fra 11. december.

- Med vores smittetal var jeg godt klar over, at det kunne ske. Nu kan vi kun indordne os efter de retningslinjer, som vi får fra myndighederne. Det opfordrer jeg også til, at borgerne gør, siger han.

Horsens Kommune er også med på listen og her siger borgmester Peter Sørensen (S).

- Det har min fulde opbakning. Jeg fik nogle sms'er i går aftes, og havde godt set det komme, siger Peter Sørensen.

Hvad betyder de skærpede restriktioner

Restriktionerne betyder blandt andet, at skoleelever fra 5. klasse op opefter bliver sendt hjem og skal undervises digitalt.

Det betyder også at barer, cafeer og restauranter skal lukke. Der må dog godt sælges take away.

Teatre, spillesteder og biografer skal også lukke. Det samme gælder svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler.

I idræts- og kulturlivet må der som udgangspunkt kun være 10 personer samlet på et sted. Her skal indendørsarealerne holdes lukket for offentligheden.

Offentlige arbejdspladser opfordres til at sende ansatte hjem, der ikke udfylder kritiske funktioner.

Desuden opfordres private arbejdsgivere til, at de medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, får mulighed for det.