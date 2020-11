Flyselskab og lufthavn jubler over nye regionale rejsevejledninger

Et længe næret ønske fra rejsebranchen om, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger bliver opdelt på regioner, så danske turister kan besøge destinationer, hvor coronaen ikke har hårdt fat, bliver nu en realitet til glæde for Billund Lufthavn og flyselskabet Danish Air Transport, der har hjemsted i Vamdrup.

Fra første december åbner regeringen for, at man kan rejse til regioner i Europa, hvor smittetrykket er lavt.

Regeringen har lavet det, der hedder en regionalisering af rejsevejledningerne. Det er altså ikke længere et helt lands smittetryk, der er afgørende.