Flyselskab stopper rute - kun to af 25 passagerer tjekkede ind lørdag

Lørdag meldte Alsie Express ud, at man indstiller ruten mellem Sønderborg og København midlertidigt. Det har de gjort i forlængelse af regeringens udmelding, om at al unødig transport til og fra landet skal undgås.

Hvis ikke regeringen gør noget i løbet af få dage, så vil man opleve et Danmark uden luftfart. Så vil der ikke være flere danske flyselskaber tilbage. - Jesper Rungholm, direktør, Danish Air Transport

Alsie Express har nemlig kunnet mærke, at opfordringen til danskerne også påvirker indenrigsflyvningen.

- Vi har kunnet se løbende igennem den sidste uges tid, at der ikke kommer nye reservationer ind. Folk bliver simpelthen hjemme. I dag havde vi f.eks 25 gæster, som skulle flyve til København, og kun to dukkede op, fortæller Dennis Rybasch, der er administrerende direktør i Alsie Express.

Ruten mellem Sønderborg og København er derfor blevet indstillet indtil den 13. april.

Direktør i DAT, Jesper Rungholm, mener, at regeringen skal reagere, inden det er for sent. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Usædvanlig situation

Flyselskabet i Sønderborg er langt fra ene om at mærke udfordringerne. Hos Danish Air Transport i Vamdrup er man ikke i tvivl om, at der er brug for hjælp til at overleve den krise, som luftfartsbranchen står i.

- Der kommer ingen penge ind, og vores flyvemaskiner koster mellem en og tre millioner om måneden i leasing. Har man 12-14 af dem stående på jorden, så er det dramatisk. Der skal en eller anden form for kompensation til, for ellers er det umuligt at overleve, siger Jesper Rungholm, direktør i Danish Air Transport.

Selvom det har været nedadgående i branchen i en måneds tid, mener Jesper Rungholm ikke, at man kunne have udtænkt sig sådan et stillestående scenarie, som er ved at udspille sig.

- Jeg tror ikke, man kan forberede sig på en situation, hvor man sætter alle produktionsmidler og aktiviteter i stå hen over natten. Havde du for en måned siden fortalt mig, at statsministeren ville lukke grænsen, så havde jeg sagt: ”argh, mon dog.”

Stille fremtid for fly

Den administrerende direktør i Alsie Express er enig i, at det er blevet en gevaldig krise, som flybranchen står i. For selv hvis coronaudbruddet kan være fortid om et par måneder, vil det kræve lang tid, før branchen er oppe på fuldt blus igen.

- Når vi skal i gang igen – og det er ikke kun os – så starter vi lidt på nul. Når det er ovre, så er det ikke sådan, at danskerne rejser ud igen i samme mønster som de sidste par år. Det bliver i stedet en langtrukken proces, siger Dennis Rybasch.

For Jesper Rungholm er det også vigtigt, at der snart kommer støtte til den hårdt trængte branche, hvis man skal kunne tale om en fremtid for dem.

- Hvis ikke regeringen gør noget i løbet af få dage, så vil man opleve et Danmark uden luftfart. Så vil der ikke være flere danske flyselskaber tilbage, siger han.

For Alsie Express regner man med, at indenrigsruten mellem Sønderborg og København vil blive genoptaget den 14. april. De vil dog følge situationen og rette planen ind løbende.