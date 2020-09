Flytning af coronateststed kan give forvirring

Test af raske både med og uden tidsbestilling vil fra og med tirsdag ske på samme adresse - nemlig ved Forum Horsens på Langmarksvej 61 i Horsens. Teststedet er på parkeringspladsen ved AC Horsens.

Her har det været muligt for raske at blive testet uden tidsbestilling siden mandag den 10. august.

Flytningen sker for at mindske trængslen ved Regionshospitalet Horsens, hvor der fra tirsdag alene testes personer med mistanke om smitte efter henvisning fra læge.

Forkert adresse ved booking

Det har ikke været teknisk muligt for Region Midtjylland at informere om fremtidige adresseændringer for teststeder på coronaprover.dk. Derfor vil nogle borgere opleve, at adressen på deres booking af test i Horsens er forkert.

Det gælder borgere uden symptomer, der inden tirsdag 8. september har booket tid til test på dagen tirsdag 8. september eller i dagene derefter.

Deres aftaler vil på sundhed.dk fremstå med adressen Regionshospitalet Horsens, indgang i endegavl, bygning G, Sundvej 30, 8700 Horsens, selvom teststedet fra tirsdag altså er flyttet til Forum Horsens på Langmarksvej 61 i Horsens.

Ændringen gælder udelukkende for raske borgere, der har tid til test i Horsens.