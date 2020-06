Fodbolddirektør: - Publikum på stadion er meget positivt

Regeringen vil lempe forsamlingsforbuddet til 50 personer fra 8. juni, viser et brev statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) har sendt til partilederne i Folketinget.

Jeg synes, det er meget positivt, vi kan få publikum på stadion igen. Brian Bo Knudsen, direktør, Esbjerg fB

Der er dog undtagelser, hvor man må samles op til 500 tilskuere inden for idræt som fodbold, hvis tilskuerne kan sidde ned. Det samme gælder bryllupper, som afholdes i restauranter eller lignende, samt generalforsamlinger og sommeraktiviteter for børn og unge er også omfattet af undtagelsen.

Det betyder, at endnu flere kan mødes til fest og fodbold.

Det glæder direktøren i Esbjergs superligaklub EfB:

-Jeg synes, det er meget positivt, vi kan få publikum på stadion igen. Tilskuere er med til at bidrage til vores produkt, og de er med til at give folk på stadion en oplevelse, siger Brian Bo Knudsen.

Han håber dog, at det forholdsvis hurtigt bliver muligt at få endnu flere publikummer ind på stadion, som har 12.000 pladser.

Det store dilemma: Hvem må komme ind på stadion

- Den store udfordring bliver, at vi skal til at tælle og beslutte, hvem der skal have lov til at komme på stadion. Der er godt med 500 tilskuere, men der er endnu flere, der bliver skuffede over, de ikke kan komme på stadion.

Brian Bo Knudsen vil nu begynde at se på, hvordan klubben kan håndtere den nye udmelding.

-Jeg er grundlæggende glad for alt, der giver os gæster på stadion. Vi får lidt af dagligdagen tilbage, og spillerne kan fornemme lidt stemning. Men jeg ser også frem til mere normale tilstande overalt i samfundet. Det her er kun begyndelsen.