Fodgængerfelter bliver corona-venlige

Fredericia Kommune har fået flere henvendelser fra borgere, som var bekymrede for at bruge fodgængertrykkene, der sidder i de fleste af de 48 signalanlæg i kommunen.

Borgerne så dem som en mulig smittekilde for corona og har spurgt, om man ikke bare kunne fjerne trykkene og så lade fodgængerne få grønt sammen med hovedretningen.

Fredericia Kommune har imidlertid ikke tidsstyrede lysanlæg længere. Derfor har kommunen fundet 200.000 kroner under arbejdet med det udvidede anlægsbudget til at få udskiftet fodgængertrykkene til såkaldte RTB-tryk, som kan aktiveres med andet end med hånden.

I Fredericia Kommune er der trafikstyrede anlæg, hvor man slipper for at skulle holde og vente unødigt. Et trafikstyret anlæg er både mere økonomi- og miljøvenligt, men også mere trafiksikkert. Men i et trafikstyret anlæg er det næsten alle steder nødvendigt, at fodgængeren selv trykker på fodgængertrykket for at få grønt lys og for ikke at vente unødigt.

- Vi har i vores lyskryds haft to typer tryk for fodgængerne. Den gamle type hvor man skal trykke på en rund knap. Og så RTB-typen hvor man holder hånden hen over fodgængertrykket. Fordelen med RTB-trykket er, at det kan aktiveres, selvom man har handske på eller bruger et ærme. Faktisk har det vist sig, at man kan aktivere de nyere RTB-tryk ved at holde hånden 1-2 cm fra trykket, siger Karsten Byrgesen, medlem af By- og Planudvalget, Nye Borgerlige.

Trykkene er i øjeblikket ved at blive skiftet i takt med, at kommunens entreprenør får dem hjem fra producenten. Nu mangler der kun at blive udskiftet trykkene til RTB i tre anlæg. I disse tre anlæg skal der også laves yderligere ændringer, så de er sandsynligvis først klar i august.