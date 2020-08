Første halve år med corona: Så mange smittede har der været i din kommune

Det er nu præcist et halvt år siden, den første dansker blev testet positiv for covid-19. Siden dengang er i alt 199.046 borgere i de 14 syd- og sønderjyske kommuner blevet testet for sygdommen, der hærger hele verden i år. 799 af dem testede positiv for covid-19.

Jeg er stolt over at have et sådant personale, der kan omstille sig på den måde, det har. Kurt Espersen, direktør, Region Syddanmark

Covid-19 har udfordret sundhedssystemet til det yderste, og det er i dag en meget tilfreds koncerndirektør i Region Syddanmark, som ser tilbage på de seneste seks måneder med en pandemi, der i begyndelsen varslede dystre fremtidsudsigter, og som måske vender tilbage med fornyet styrke hen over efteråret og vinteren.

- Vi er i dag i en helt anden situation, end vi var for seks måneder siden. Vi har lagt planer, og vi har godt styr på, hvis der skulle komme en anden bølge. Vi kender sygdommen langt bedre end tidligere. Vi har uddannet personale, vi har værnemidler og testfaciliteter. Så vi er langt bedre rustet end for et halvt år siden, så jeg er rimelig tryg ved en eventuel anden bølge, siger Kurt Espersen.

Ros til personale og borgere

At sygdommen ikke har udviklet sig mere voldsomt, end den har, i Region Syddanmark, efterlader Kurt Espersen med en følelse af stolthed.

- Jeg er stolt over at have et sådant personale, der kan omstille sig på den måde, det har, siger han.

At vi har kunnet omstille os fra dag til dag til nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, nye behov på testområdet og så videre, siger han.

Kurt Espersen, koncerndirektør i region Syddanmark, ser tilbage på det første halve år med covid-19 med en vis lettelse. Foto: TV SYD

Også befolkningens håndtering af coronakrisen har gjort indtryk på Kurt Espersen.

- Vi har været forskånet for store smitteudbrud i vores region. Borgerne har været gode til at følge de nationale retningslinjer for, hvordan man skal gebærde sig under en covid-epidemi, roser han med henvisning til at holde afstand, vaske hænder og tage de nødvendige hensyn, så smitten ikke eksploderer.

Det seneste halve år er 283.000 syddanskere blevet testet. I de 14 syd- og sønderjyske kommuner er tallet 200.000. At der til tider eksempelvis har været problemer med testkapaciteten, er ifølge regionsdirektøren fortid.

- Vi tester mere end nogensinde. Vi har inden for de seneste 14 dage øget vores testkapacitet med næsten 100 procent, fortæller han.

På landsplan er i alt 1,6 millioner personer blevet testet sammenlagt 2,3 millioner gange. Heraf er 16.537 testet positive.

Antal døde i landets regioner Hovedstaden 363

Sjælland 127

Midtjylland 71

Syddanmark 35

Nordjylland 27

I alt 623 Tal fra Statens Serum Institut

35 døde i Syddanmark

Pandemien har kostet 35 liv i Region Syddanmark og 71 i Region Midtjylland, som Hedensted og Horsens kommuner tilhører. Hvor mange der har mistet livet til sygdommen i de enkelte kommuner, eksisterer der ingen opgørelser over. Dog viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, at der har været flest smittede i regionens store byer som Esbjerg, Kolding og Vejle. Horsens er sluppet forholdsvis billigt gennem sygdommen. (Se tabel nederst i artiklen).

Koncerndirektør Kurt Espersen mener da heller ikke, at sygdommen har ramt Region Syddanmark så hårdt som frygtet.

- Når vi kigger ind i den prognose og de forudsigelser, der kom fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, nåede vi slet ikke de hverken grønne eller røde scenarier, som de snakkede om. Vi havde styr på tingene og kapacitet til at tage os af patienter på både almindelige og intensiv-afdelinger. Så der var ingen kaos, siger han.