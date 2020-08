Første skoledag begynder med håndvask

Blyanterne er spidsede, madpakken er i tasken, og hænderne er rene.

Covid-19 er første punkt på skemaet for de omkring 60.000 elever, der i disse dage begynder i skole for første gang.

Corona-situationen får skolerne til at være ekstra opmærksomme på elevernes hygiejne.

- Vi har indført permanente løsninger på skolen som håndvaske både ude og inde, hvor vi før sommerferien havde mobile håndvaske, siger Peter Nødskov, skoleleder på Mølholm Skole i Vejle.

Her har skolen valgt, at eleverne fortsat skal vaske hænder, når de møder, går til frikvarter eller skifter klasselokale. Tidligere skulle en voksen tjekke eleverne ind og ud, når de kom i skole, men det står eleverne nu selv for.

- Vi har taget mange erfaringer med fra foråret, hvor forældrene eksempelvis siger farvel uden for, og vi kan se, at børnene vokser med det. Så er det fortsætter vi med, siger Peter Nødskov.

I dag starter 46 elever i 0. klasse på Mølholm Skole i Vejle.