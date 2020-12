Første vacciner kommer til Danmark om få dage - Jutta på 96 år er klar

Den 96 (et halvt)-årige kvinde flyttede ind på Filskov Friplejehjem for to måneder siden - samme dag, som nye restriktioner satte en stopper for besøg på plejehjemmet. Det har derfor været en noget anden tid end forventet for Jutta Christiansen.

- Jeg har følt mig indespærret eller indeklemt over ikke at kunne få besøg af min familie og ikke kunne komme sammen med de andre beboere, fortæller hun.

Tryg ved vaccinen

Hun føler sig tryg ved vaccinen, som hun regner med at få af sin praktiserende læge. Og så glæder hun sig bare til at kunne se hele familien igen.

- Jeg glæder mig til at se andre mennesker. For jeg har et stort behov for at være sammen med andre. Det der med krammere synes jeg, man savner, siger Jutta Christiansen.



Mandag godkendte EU-Kommissionen en coronavaccine fra Pfizer og BioNTech, der nu skal leveres til alle medlemslandene. I alt vil Danmark indtil videre modtage 1,5 millioner doser af vaccinen - en af dem havner sikkert på Jutta Christiansens skulder.