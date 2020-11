Folkeskole vil teste alle 450 elever og lærere

Hele klassen hjem hver gang

Over de seneste par uger har der været ti tilfælde af covid-19, og hver gang bliver hele klassen sendt hjem.

Så for at mindske bekymringen hos alle, har Steffen Lawaetz besluttet sig for at få testet så mange som muligt på én gang.

- Når det sker så tit, vil nogen blive bekymrede. Vi vil gerne bidrage med det, vi kan, og opføre os ansvarligt. Derfor gør vi det, siger han og understreger, at det er et tilbud til de, som måtte ønske det, fortæller han.