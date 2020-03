Folketinget kaster redningskrans til højskolerne

Corona-krisen har tømt højskolerne for elever. Det har efterladt højskolerne i en alvorlig situation, men torsdag formiddag kommer Folketinget med en økonomisk håndsrækning.

Højskolerne har blandt andet ønsket sig statstilskud til alle de tilmeldte elever. Også de elever, som på grund af corona-krisen ikke gennemfører deres kursus. Det ønske får de opfyldt nu, oplyser folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) til TV SYD.

- Torsdag formiddag stemmer Folketinget om en hastelov, der skal støtte de trængte friskoler. I første omgang var efterskolerne omfattet, men det var højskolerne ikke. Derfor opfordrede jeg tirsdag børne- og ungeministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil, red.) til også at skrive højskolerne ind i lovteksten, og jeg er glad for, at regeringen har bevæget sig, siger Ellen Trane Nørby.

Fælles appel fra højskoler

Mandag appellerede Folkehøjskolernes Forening til, at Folketinget også kiggede højskolernes vej.

- Det her løser ikke alle højskolernes problemer, men det er et vigtigt skridt på vejen. Højskolerne er en central del af den folkelige undervisning og dannelse, og de har overlevet krige og andre kriser. Så Venstre vil ikke acceptere, at de skal fældes af en virus, vi indtil for nylig aldrig havde hørt om, siger Ellen Trane Nørby til TV SYD.

Brandbjerg kæmper for livet

Det er ikke mindst Brandbjerg Højskole ved Jelling, som er ramt af corona-krisen. Højskolen slæber rundt på gammel gæld, og skolens bank har netop lukket for kassekreditten.

Brandbjerg Højskole har rejst over 200.000 kroner ved crowdfunding og stifter en låneforening i kampen for at overleve. På den korte bane handler det om at kunne betale løn til april.