For første gang i ti dage er smitten faldet

10 kommuner banker regionens incidenstal nedad

Som den eneste region har Region Syddanmark et faldende smittetal siden gårsdagens opdatering fra Statens Serum Institut. Regionens incidenstal er 792,2.

Tendensen med faldende coronatal følger ti ud af TV SYDs 14 kommuner også.

Billund, Vejen, Sønderborg og Tønder Kommuner er steget med mellem 12-17 flere smittede den seneste uge i forhold til tirsdagens coronatal.

En af kommunerne, der trækker i den modsatte retning, er kommunen med det højeste incidenstal af de 14 kommuner - Horsens Kommune.

Kommunen er også den eneste kommune med et incidenstal over 1000. Onsdag ligger incidenstallet for Horsens Kommune på 1056 mod 1061 tirsdag.