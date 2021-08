For sjette dag i træk stiger coronasmitten i Syd- og Sønderjylland

986 personer fra Syd- og Sønderjylland er den seneste uge konstateret smittet med coronavirus. Det viser fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed fortsætter smitten nu for sjette dag i træk med at stige her i landsdelen. Torsdag lød tallet på 940.

Trekløveren Vejle (193), Kolding (141) og Horsens (140) tegner sig igen for de højeste smittetal.

Den mindste kommune i landsdelen, Fanø, står for det mest bemærkelsesværdige: Her er otte personer konstateret smittet, og på grund af kommunens lave indbyggertal giver det et incidenstal på 232,6 smittede per 100.000 indbyggere. Det ottende højeste i hele landet.