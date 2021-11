Forældre og virksomheder kan få refusion for coronasygdom

Flere bliver smittet med coronavirus, og sygefraværet stiger støt på mange danske virksomheder, som selv skal betale for de ansattes isolation.



Men nu vil regeringen og arbejdsmarkedets parter genindføre en midlertidig særregel.

Den gør det muligt for virksomheder at søge om refusion til at få dækket arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge fra første sygedag.

Forældre, der passer et corona-hjemsendt barn til og med 13 år, får samtidig mulighed for barselsdagpenge i op til ti dage.

- Kan du arbejde hjemme, skal du arbejde hjemme. Det her er for alle dem, som skal møde frem og ikke kan arbejde hjemme, siger formand Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ordningen for sygedagpenge ligner i vid udstrækning den, der tidligere var gældende, men stoppede 1. juli. Genindførelsen skal gælde fra dags dato og med tilbagevirkende kraft.

Flere firmaer har siden juli efterlyst netop det, fordi der er en anbefaling om at gå i isolation, hvis man er smittet eller har symptomer på coronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, træthed og nedsat smags- og lugtesans.

I dag er det virksomheden, der skal betale de første 30 dages sygdom, som reglen også var før coronavirus, men fremover skal virksomheder igen kunne søge refusion.

Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemme. Selvstændige kan søge om refusion hos kommunen.

Også arbejdsgivernes organisation, DA, er tilfreds.

- Smitten stiger i samfundet, og mange steder ser vi, at medarbejderne må blive hjemme på grund af corona. Det er meget fornuftigt, at vi genindfører ordningerne, hvor man kan få sygedagpenge fra første dag, siger formand Jacob Holbraad.

Forhandlingerne trak en smule ud, og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) måtte tirsdag morgen skynde sig videre, men han vil ifølge ministeriet være tilgængelig senere på dagen.

Aftalen for refusion - som et flertal i Folketinget skal godkende - udløber 28. februar 2022, hvor parterne ser på, om særreglerne fortsat er nødvendige.