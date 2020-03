Forsamlinger på mere end ti personer forbydes

- Regeringen har valgt den tilgang at handle hurtigt end for sent. Vi vil hellere gå for langt end for kort.

Med de ord begyndte Mette Frederiksen at præsentere de nye tiltag, som regeringen sætter i værk fra onsdag klokken 10.

Et af tiltagene er, at det ikke længere vil være tilladt at samles mere end ti personer til offentlige arrangementer, hverken ude eller inde, og Mette Frederiksen opfordrer til, at danskerne også vil tage initiativet med i det private.

Desuden skal storcentre, natklubber, frisører og en række andre butikker lukke. Det gælder ikke fødevarebutikker, og derfor understreger statsministeren igen, at der ikke er tale om en fødevarekrise.

- Jeg vil understrege, at det ikke har betydning for fødevarer. Køb ind som I plejer. Vis ansvarlighed og hensyn, siger Mette Frederiksen.

Også restauranter og cafeer skal lukke fra onsdag formiddag, men de må til gengæld godt levere take away.

De nye regler gælder indtil den 30. marts.