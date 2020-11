Forsamlingsforbud på ti personer forlænges

Der er fortsat et højt niveau af coronasmitte i Danmark, og derfor anbefaler sundhedsmyndighederne at forlænge forsamlingsforbuddet på ti personer.

Det har regeringen valgt at følge, og derfor forlænges restriktionerne til og med 13. december.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

En forlængelse har været ventet. For fjerde døgn i træk er der registreret over 1.200 personer smittet på et døgn ifølge Statens Serum Institut.