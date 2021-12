Fra i aften kan vi feste og drikke mindre alkohol i byen - det gav mange mennesker på bytur i nat

Fra midnat fredag aften lukker nattelivet delvist ned frem til den 7. januar. Den delvise nedlukning kommer efter stærkt stigende coronasmitte i samfundet.



Det betyder blandt andet, at alle restaurationer, barer og diskoteker og lignende skal lukke og slukke til midnat.



Det har man kunnet mærke ude omkring i byerne natten til torsdag, hvor der ifølge vagtcheferne ved både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi, har været mange mennesker i nattelivet her natten før, de normale gå-i-byen-muligheder bliver begrænset.

- Der har været en del mennesker i nattelivet rundt omkring, og vores fornemmelse er også, at det har været en del flere end på en normal torsdag, siger Halfdan Kramer, de er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.



Den samme oplevelse har de haft i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

- Vi har oplevet mange mennesker i byen i går aftes og i nat og muligvis også flere end på en normal torsdag, siger vagtchef Ole Aamann.

Begge vagtchefer oplyser om en rolig nat, trods de mange mennesker.

Politiet vil fortsat være tilstede i nattelivet

Selvom alle udskænknings- og dansesteder får begrænset deres åbningstider samt muligheder for at sælge alkohol fra i aften, vil politiet fortsat være tilstede i nattelivet.

- Vi skal selvfølgelig kontrollere, at loven bliver overholdt, så vi vil være at finde på gader og stræder og se til, at alt går for sig, som det skal, siger vagtchef Ole Aamann.