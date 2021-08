Fra i dag kan du blive drop-in-vaccineret i fem syd- og sønderjyske byer

Fra i dag vil det være muligt at få en vaccination uden at skulle have sit Nem-ID frem. Fem byer i Region Syddanmark åbner, eller har åbnet, for drop-in vaccinationer mod Covid-19.

Det drejer sig om byerne Sønderborg, Rødekro, Esbjerg, Vejle og Kolding.



- Vi vil gerne give syddanskerne et fleksibelt vaccinationstilbud, så flest muligt takker ja, og det indebærer, at man ikke nødvendigvis behøver bestille tid på forhånd, siger regionsformand Stephanie Lose (V).

Muligheden for at blive vaccineret uden tidsbestilling gælder alle, der er 12 år eller ældre, og som er inviteret til et vaccinationsforløb. Det gælder både første og andet stik, og der bliver vaccineret med både Moderna og Pfizer.