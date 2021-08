Fra i dag strammer Tyskland reglerne for indrejse

Fra i dag strammer Tyskland indrejsereglerne. Nu skal alle rejsende ind i landet over tolv år dokumentere, at de ikke er smittet med covid 19. De kan vise et vaccinationspas, en negativ coronatest eller dokumentation for, at de tidligere har været smittet.

- Det sker for at forhindre en gentagelse af, at situationen kommer ud af kontrol, som den gjorde sidste år, siger vicekansler og finansminister Olaf Scholz i følge Flensborg Avis.