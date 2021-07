Fra midnat må barer og restauranter holde åben til klokken 02

Ved midnat træder næste trin i lempelserne af coronarestriktionerne i kraft, når bar- og restaurationsbranchen igen må holde åben og servere alkohol til klokken 02.



Det sker samtidig med, at kiosker og tankstationer også får lov til at sælge alkohol lige så længe.

En dag man har set frem til på Pioner Bar i Esbjerg, der åbner baren torsdag.

- Det er noget, vi glæder os til. Det bliver godt at kunne holde fest længere tid for vores gæster. Nu har nattelivet ikke været det vigtigste at prioritere under corona, så det bliver godt, siger bestyrer Patrick Gottorp Andersen til TV SYD.