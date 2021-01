Fredagens smittetal: For første gang i mange måneder er to kommuner under bekymringsgrænsen

I Billund og Tønder kommuner kan de trække vejret roligt for nu. Smittetallet er historisk lavt, og i begge kommuner gælder det, at det ikke har ligget så lavt siden henholdsvis september og oktober sidste år.

I Billund Kommune er der fredag registreret fem smittede borgere de seneste syv dage. Det giver et incidental på 19 borgere per 100.000 indbyggere. Det viser fredagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I Tønder Kommune er der registreret et incidental på 16 smittede personer per 100.000 indbyggere. Det betyder, at seks personer er registreret smittede. For alle målinger gælder det, at de er lavet over de seneste syv dage.

Fanø er også fri for smitte, og det er tredje døgn, at øen kan se sig fri for registrerede smittede. Det er ikke første gang, øen ingen registrerede smittede har under efterårets og vinterens store smitteudbrud. Sidst øen var uden smitte var i uge to

Det betyder, at alle tre kommuner med et incidental under 20 er under myndighedernes bekymringsgrænse.

Smittettallet er generelt faldende i de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland. I alt er der registreret 432 smittede målt over de seneste syv døgn. Torsdag udgik tallene fra SSI, men onsdag lå tallet på 508.

Kun Varde og Hedensted kommuner kan notere sig stigende smittetal i fredagens opgørelse, viser tallene fra SSI.