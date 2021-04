Fredagens smittetal: Kun få udsving i antal smittede

453. Så mange personer er konstateret smittet med corona i løbet af de seneste syv dage i de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Sammenligner man det tal med ugens resterende dage, så ser smitten ud til at være nogenlunde stabil. I langt de fleste kommuner stiger eller falder smitten kun med enkelte eller få nye smittetilfælde.

I to kommuner ses der dog væsentlige ændringer.

Ud af de 14 kommuner har Fredericia fredag det højeste smittetal. Her er der fundet 51 smittetilfælde over de seneste syv dage, og incidenstallet er på 99,6. Det vil sige, at der er 99,6 smittede personer pr. 100.000 indbyggere. Smitten har ikke være så høj siden 25. februar i Fredericia.

Vejen Kommune har fredag det næsthøjeste smittetal - også her er smitten steget. Siden torsdag er antallet af smittede steget med 7. I alt er der fundet 32 tilfælde i løbet af de seneste syv dage, og incidenstallet ligger på 75.

To kommuner har et incidenstal, der er under Sundhedsmyndighederens bekymringsgrænse på 20. Det drejer sig om Haderslev og Fanø med incidenstal på henholdvis 18 og 0.

Du kan se, hvordan smitten ser ud i din kommune her: