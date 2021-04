Fredagens smittetal: Langt de fleste steder falder smitten

Faldende smitte syd for grænsen

Siden starten af marts har smitten være stødt stigende syd for grænsen, og i går lå incidenstallet på 74,6 smittede per 100.000 indbyggere i Slesvig-Holsten. Det er det højeste incidenstal i to måneder. I dag ligger det tal dog på 73,9, hvilket betyder, at smitten falder - og det slår altså ikke gårsdagens rekord.