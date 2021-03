Fredagens smittetal: Smitten stiger i ni kommuner

Samlet er der fredag 44 nye smittede i de 14 syd- og sønderjyske kommuner, som TV SYD dækker. 653 personer er smittet med covid-19 over de seneste syv dage.

I over halvdelen af de 14 kommuner stiger smitten med varierende udsving. Særligt i Vejle og Horsens kommuner har smitten taget fart.

Vejle indtager en fjerdeplads

Bedst som det var ved at gå den rigtige vej med faldende smittetilfælde torsdag, er Vejle Kommune endnu engang på vej den forkerte vej. 185 personer er smittet med covid-19 i Vejle, hvilket er 17 flere end torsdag. Det betyder, at kommunen nu er den fjerde hårdest coronaramte kommune i landet med et incidenstal på 160,1 per 100.000 borgere

Ligeledes stiger smitten markant i Horsens Kommune, hvor der også er registreret 17 flere smittede siden torsdag. Kommunen har nu 59 smittede borgere indenfor de seneste syv dage.