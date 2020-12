Fredericia falder mens Kolding stiger: se smittetallene her

I går lød incidenstallet på 140 for Kolding, og i dag er det steget til 160. Den delvise nedlukning, som vi har set i indtil nu i 69 kommuner, sker på baggrund af et incidenstal over 200 pr. 100.000 smittede over en uge eller en positivprocent, andel positivttestede, på over to.

Hvis tallene fortsætter med at gå den vej, går der ikke længe, før incidenstallet er over 200 i Kolding Kommune.

Op og ned

I mange af de kommuner, som TV SYD dækker, er smitten fortsat på det samme niveau som de seneste par dage. De fleste stiger eller falder med en håndfuld smittetilfælde.

I alt er der 1116, der er testet positiv med covid-19 over den seneste uge i TV SYDs sendeområde. I går lød det tal på 1102.